Россиянам рассказали о новом способе обмана от имени: подробности

В России появились мошенники, которые под видом старших по дому требуют от людей подтверждения персональных данных для «нужд ЖКХ». Об этом пишет РИА Новости.
Так, мошенники, представляясь старшими по дому, обращаются к гражданам по телефону или через мессенджеры с требованием предоставить личные данные под предлогом решения вопросов ЖКХ.
При этом настоящие старшие по дому заявляют, что не собирают подобные данные — это ловушка мошенников. Цель аферистов — получить доступ к вашей кредитной истории, информации о работе и личному кабинету на «Госуслугах».
Ранее KP.RU писал, что в России набирает обороты новая схема мошенников. Так, аферисты звонят россиянам под видом курьеров СДЭК и просят сообщить код из СМС-сообщения, чтобы похитить их личные данные.
Кроме этого, накануне стало известно, что поддельные платежные QR-коды, созданные мошенниками, при сканировании приводят к списанию денег и краже данных карты.