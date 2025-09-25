Ричмонд
Россиянам рассказали о новом способе обмана от имени: подробности

Мошенники начали обманывать россиян от имени старших по дому.

Источник: Комсомольская правда

В России появились мошенники, которые под видом старших по дому требуют от людей подтверждения персональных данных для «нужд ЖКХ». Об этом пишет РИА Новости.

Так, мошенники, представляясь старшими по дому, обращаются к гражданам по телефону или через мессенджеры с требованием предоставить личные данные под предлогом решения вопросов ЖКХ.

При этом настоящие старшие по дому заявляют, что не собирают подобные данные — это ловушка мошенников. Цель аферистов — получить доступ к вашей кредитной истории, информации о работе и личному кабинету на «Госуслугах».

Ранее KP.RU писал, что в России набирает обороты новая схема мошенников. Так, аферисты звонят россиянам под видом курьеров СДЭК и просят сообщить код из СМС-сообщения, чтобы похитить их личные данные.

Кроме этого, накануне стало известно, что поддельные платежные QR-коды, созданные мошенниками, при сканировании приводят к списанию денег и краже данных карты.