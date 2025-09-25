Ричмонд
Мэр Чунского района спас кота, который застрял на дереве

С помощью спецтехники удалось оперативно подняться на высоту.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мэр Чунского района спас кота, который застрял на дереве. О домашнем животном Николай Хрычов узнал из социальных сетей и сразу же поспешил на помощь, чтобы помочь коту. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала мэра.

— В пятом часу мне написала девушка, что питомец забрался на дерево, не может слезть и кричит. Больше никто не поможет, — рассказал глава района.

Организовали подъезд спецтехники. С помощью нее удалось оперативно подняться на высоту и спустить беднягу на землю. Николай Хрычов отметил, что тот не собирался быстро убегать, видимо не мог прийти в себя от произошедшего.

Годом ранее мэр района вытаскивал из прутьев забора козу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье полностью собрали урожай льна-долгунца.