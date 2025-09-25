Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ефрейтор ВС РФ Солькин спас «Бук-М3» от американского снаряда Switchblade

Военный вывел пуско-заряжающую установку ЗРК из зоны видимости противника в укрытие.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Данил Солькин выявил в воздухе тактический барражирующий боеприпас Switchblade 600 производства Соединённых Штатов и спас установку ЗРК «Бук-М3», сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что гвардии ефрейтор Солькин, находясь, в составе зенитного ракетного расчёта, задачу по прикрытию объектов от ракетных атак Вооружённых сил Украины. В ходе движения к огневой позиции, военный обнаружил в воздухе американский боеприпас Switchblade 600.

«Проявив быстроту реакции и хладнокровие, ефрейтор Солькин вывел пуско-заряжающую установку зенитного ракетного комплекса “Бук-М3” из зоны видимости противника в укрытие», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что гвардии ефрейтор передал местоположение, а также направление движения украинского БПЛА сослуживцам. Это помогло своевременно пресечь атаку ВСУ и ликвидировать Switchblade 600.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше