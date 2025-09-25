Ефрейтор ВС РФ Солькин спас «Бук-М3» от американского снаряда Switchblade

Российский военнослужащий Данил Солькин выявил в воздухе тактический барражирующий боеприпас Switchblade 600 производства Соединённых Штатов и спас установку ЗРК «Бук-М3», сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что гвардии ефрейтор Солькин, находясь, в составе зенитного ракетного расчёта, задачу по прикрытию объектов от ракетных атак Вооружённых сил Украины. В ходе движения к огневой позиции, военный обнаружил в воздухе американский боеприпас Switchblade 600.
«Проявив быстроту реакции и хладнокровие, ефрейтор Солькин вывел пуско-заряжающую установку зенитного ракетного комплекса “Бук-М3” из зоны видимости противника в укрытие», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что гвардии ефрейтор передал местоположение, а также направление движения украинского БПЛА сослуживцам. Это помогло своевременно пресечь атаку ВСУ и ликвидировать Switchblade 600.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.