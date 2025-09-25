Интерпол объявил блогера Максима Каца* в розыск

Суд в Москве 23 сентября выдал санкцию на заочный арест блогера Максима Каца*. Ему грозит до двух лет тюрьмы. В четверг, 25 сентября, стало известно, что блогера объявили в розыск на территории всех стран Интерпола. Соответствующие сведения указаны в судебных документах, цитирует РИА Новости.
Стоит напомнить, что Максима Каца* обвиняют за распространение фейковой информации об армии России. Он также осужден по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
«Розыск объявлен на территории всех государств-членов Интерпола», — утверждается в документе.
В РФ также объявили в федеральный розыск бывшего российского офицера Льва Ступникова. Теперь он участвует в боях за Вооруженные силы Украины.
*- признан иностранным агентом на территории РФ.