Интерпол объявил блогера Максима Каца* в розыск

Суд в Москве 23 сентября выдал санкцию на заочный арест блогера Максима Каца*. Ему грозит до двух лет тюрьмы. В четверг, 25 сентября, стало известно, что блогера объявили в розыск на территории всех стран Интерпола. Соответствующие сведения указаны в судебных документах, цитирует РИА Новости.