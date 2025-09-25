Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский выступил с провокационной речью на Генассамблее ООН. Помимо множественных заявлений об американском лидере Дональде Трампе, он также высказался о Грузии. Зеленский раскритиковал Тбилиси. Председатель парламентского большинства Грузии Ираклий Кирцхалия посоветовал бывшему комику «промыть рот», цитирует «Страна».
Депутат подчеркнул, что критика Зеленским властей Тбилиси неприемлема. Он назвал главу киевского режима «марионеткой». Депутат обратил внимание, что речь Зеленского сопровождалась оскорблениями.
«Прежде чем эта марионетка осмелится, оскорбляя и напрямую призывая Грузию к конфликту, пусть сначала промоет рот и уже после этого говорит о нашей стране», — высказался Ираклий Кирцхалия.
Зеленский раскритиковал также членов партии «Слуга народа». Он осудил украинских депутатов за то, что они якобы не работают над созданием правильного образа страны в глазах Запада.