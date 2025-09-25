В Шереметьево столкнулись два самолета, в которых находились сотни пассажиров

~На борту Airbus A330 рейса HU7986 из Пекина находилось 264 пассажира~, а также члены экипажа (точное количество экипажа не уточняется). После происшествия самолет был отстранен от полетов и направлен на технический осмотр. Вылет должен быть выполнен на резервном борту. По сообщениям СМИ, часть пассажиров китайской авиакомпании сообщала о переносе вылета и необходимости ночевки в Москве. Hainan Airlines официальных комментариев пока не предоставила.