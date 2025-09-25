Эксперт рассказала, какие сорта рыбы выбрать для здоровья и похудения

Чтобы сохранить полезные вещества, жирную рыбу лучше запекать в духовке, в рукаве или в фольге при температуре до 180 градусов не более 30 минут. Можно готовить и на сковороде без масла, чтобы рыба сама выделила жир. Главное — не жарить слишком сильно, чтобы не образовывалась корочка, которая может быть вредна для организма.