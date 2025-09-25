Эксперт рассказала, какие сорта рыбы выбрать для здоровья и похудения

Рыба — один из самых полезных продуктов для здоровья и поддержания веса. Она богата белком, йодом, цинком и другими важными веществами. Даже в советские времена понимали, что рыба не только доступна по цене, но и полезна, поэтому для рабочих вводили «рыбные дни». Профессор, д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Алла Погожева рассказала KP.RU, какие сорта рыбы выбрать для здоровья и похудения.
— Есть сорта рыб «тощие», это тресковые, они более дешевые. Их и сейчас рекомендуют тем, кто следит за здоровым питанием и не хочет набрать вес. Это хек, треска, навага, минтай, судак. Они содержат много белка и мало жира, что помогает сохранять мышечную массу и терять лишний жир, — отметила медик.
Кроме «тощей» рыбы, в рацион полезно включать жирные сорта — сардину, семгу, сельдь, скумбрию. Они содержат Омега-3, которые поддерживают здоровье сердца, мозга, зрения и иммунитета. Специалист посоветовала есть разные виды рыбы 2−3 раза в неделю, чтобы получить максимум пользы.
Чтобы сохранить полезные вещества, жирную рыбу лучше запекать в духовке, в рукаве или в фольге при температуре до 180 градусов не более 30 минут. Можно готовить и на сковороде без масла, чтобы рыба сама выделила жир. Главное — не жарить слишком сильно, чтобы не образовывалась корочка, которая может быть вредна для организма.