Блогер Кац объявлен в розыск на территории всех стран-членов Интерпола

Блогера Максима Каца* объявили в розыск на территории всех государств-членов Интерпола, следует из материалов дела.
«Разыскиваемый объявлен в федеральный (межгосударственный) и международный розыск с целью ареста и экстрадиции. Розыск объявлен на территории всех государств — членов Интерпола», — сказано в документе.
Кроме того, в судебных документах сказано, что Кац «скрылся от органов предварительного следствия и суда».
Напомним, в августе в отношении Каца было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение порядка деятельности иноагента, совершённое после привлечения к административной ответственности за нарушение деятельности иноагента». В сентябре суд в Москве выдал санкцию на заочный арест Каца.
Ранее сообщалось, что Кац находится в базе розыска с 2022 года.
* Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.