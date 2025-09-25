Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Белореченского района Кубани сообщили о шести взрывах во время атаки БПЛА

Ночью в четверг небо над Белореченским районом Краснодарского края озарили яркие вспышки. Жители насчитали не менее шести взрывов, в небе работала противовоздушная оборона.

Источник: Life.ru

По данным телеграм-канала SHOT, первые хлопки прогремели около 02:30 по московскому времени. Очевидцы рассказали, что ПВО открыла огонь по украинским беспилотникам, и именно поэтому на окраинах было видно зарево. Сейчас официальных данных о жертвах и разрушениях нет.

До этого власти объявили угрозу беспилотной атаки в Краснодаре и Туапсе. Жителей попросили оставаться дома и укрыться в безопасных местах до отмены тревоги.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 11 украинских дронов за один вечер. Все цели были сбиты над Крымом и акваторией Чёрного моря. ПВО успела сработать вовремя, и вражеские беспилотники не причинили вреда гражданскому населению и инфраструктуре.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше