Утром, 25 сентября пробки образовались в Иркутске в районе Академгородка

Также ситуация на дорогах не радует на перекрестке Байкальской и Партизанской.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утром, 25 сентября пробки образовались в районе Академгородка в Иркутска. Затор из автомобилей произошел на улицах Лермонтова и Старокузьмихинской.

Пробки в Иркутске утром 25 сентября 2025.

На Старокузьмихинской в направлении моста пробка начинается от Академической. На улице Лермонтова ускориться не получится на участке от Академической до Улан-Баторской.

Также ситуация на дорогах не радует на перекрестке Байкальской и Партизанской, водители стоят в пробке на Декабрьских Событий и на Маяковского в обе стороны.

В целом ситуация на дорогах в областном центре оценивается на пять баллов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в 130-м квартале Иркутска планируют построить гостиницу с бассейном на крыше.