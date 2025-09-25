Утром, 25 сентября пробки образовались в Иркутске в районе Академгородка

Утром, 25 сентября пробки образовались в районе Академгородка в Иркутска. Затор из автомобилей произошел на улицах Лермонтова и Старокузьмихинской.
Пробки в Иркутске утром 25 сентября 2025.
На Старокузьмихинской в направлении моста пробка начинается от Академической. На улице Лермонтова ускориться не получится на участке от Академической до Улан-Баторской.
Также ситуация на дорогах не радует на перекрестке Байкальской и Партизанской, водители стоят в пробке на Декабрьских Событий и на Маяковского в обе стороны.
В целом ситуация на дорогах в областном центре оценивается на пять баллов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в 130-м квартале Иркутска планируют построить гостиницу с бассейном на крыше.