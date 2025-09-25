Ричмонд
Все школы России получили план действий при атаках БПЛА

Во все общеобразовательные учреждения России направлены инструкции и регламенты по действиям в случае атаки враждебных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

«В стране ежегодно дважды проводятся всероссийские учения, в ходе которых отрабатываются действия учащихся, педагогов и сотрудников образовательных организаций при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Особое внимание уделяется сценарию атаки с применением беспилотников, для чего школы обеспечены соответствующими инструкциями и алгоритмами поведения», — заявил Бугаев в беседе с РИА Новости.

Как отметил Бугаев, ведомство ведет системную подготовку к подобным ситуациям совместно с МЧС, МВД и Росгвардией и в соответствии с установками Национального антитеррористического комитета. Так в апреле 2025 года во всех учебных заведениях страны прошли всероссийские тренировочные мероприятия, посвященные отработке действий при возникновении террористической угрозы и объявлении воздушной тревоги.

