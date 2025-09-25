В Новосибирской области в конце сентября похолодает после жары

В конце сентября в Новосибирской области установится необычно тёплая погода. По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, в отдельные дни температура превысит климатическую норму на 6−8 градусов.
Наибольшее потепление ожидается с 25 по 27 сентября: ночью столбики термометров будут держаться в пределах +8… +13 градусов, днём — подниматься до +20… +27. Небольшие осадки возможны лишь местами на севере региона.
Но уже 28 сентября синоптики прогнозируют резкую смену погоды — похолодание, дожди и усиление ветра. Конец месяца встретит жителей области более привычной для осени прохладной и дождливой атмосферой.