В Приморье с 1 октября запустят эксперимент по легализации гостевых домов

С 1 января 2026 года публиковать информацию о гостевых домах в интернете, в том числе на сайтах-агрегаторах, разрешается только с указанием этого номера и ссылки на реестр. Дома, которые не внесены в реестр, не смогут легально вести деятельность, а размещение туристов в таких объектах будет квалифицироваться как незаконное предпринимательство с административными санкциями.