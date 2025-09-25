В Приморье с 1 октября запустят эксперимент по легализации гостевых домов

С 1 октября 2025 года в Приморском крае стартует эксперимент по легализации гостевых домов, который продлится до 31 декабря 2027 года. Законопроект, поддержанный Законодательным собранием края и разработанный местным правительством, реализуется в соответствии с федеральным законом о проведении такого эксперимента. Контроль за реализацией проекта и ведение единого реестра туристических объектов возложено на министерство туризма Приморья.
Край стал одним из 18 регионов, участвующих в этом пилотном проекте, который позволит гостевым домам легально предоставлять услуги временного размещения, что увеличит налоговые поступления в бюджет региона.
В Приморье, по данным министерства туризма, насчитывается около 100 гостевых домов, расположенных преимущественно на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и садоводства. Из-за этого они ранее не могли официально зарегистрироваться как коллективные средства размещения.
Эксперимент призван изменить эту ситуацию, узаконив деятельность таких объектов, что позволит владельцам рассчитывать на поддержку со стороны государства, а туристам — получать услуги, соответствующие нормативам безопасности и санитарии.
Владельцы существующих гостевых домов должны будут с 1 октября подать документы для включения своих объектов в единый реестр в туристической сфере. Объектам, соответствующим требованиям, присвоят уникальный идентификационный номер.
С 1 января 2026 года публиковать информацию о гостевых домах в интернете, в том числе на сайтах-агрегаторах, разрешается только с указанием этого номера и ссылки на реестр. Дома, которые не внесены в реестр, не смогут легально вести деятельность, а размещение туристов в таких объектах будет квалифицироваться как незаконное предпринимательство с административными санкциями.
Гостевым домом, согласно законодательству, признаётся индивидуальное жилое строение или его часть, включающая до 15 комнат, рассчитанных на проживание не более 45 человек одновременно. Объект должен находиться на земле, отнесённой к категории населённых пунктов с разрешённым использованием под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство или садоводство. Владельцем должен быть физическое лицо, а само здание не должно признаваться самовольной постройкой.
Отличие гостевых домов от гостиниц и отелей состоит в том, что гостевые дома принадлежат физическим лицам и располагаются на земляных участках, предназначенных для жилой застройки или хозяйственной деятельности. Они ограничены по количеству комнат и жильцов. Гостиницы и отели чаще всего являются юридическими лицами, расположены на специально отведённых землях и обеспечивают более высокий уровень сервиса с большим числом номеров и расширенными услугами.
Среди возможных проблем для владельцев таких домов называют необходимость адаптации к новым требованиям, связанным с оформлением документов, соответствием санитарным и пожарным нормам. Также возникнет дополнительная финансовая нагрузка, связанная с прохождением процедуры регистрации и возможными дооснащениями объектов для соответствия стандартам.