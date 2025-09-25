Детёныши редких черепах появились на островах Амура в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на островах Амура специалисты зафиксировали массовый выход детёнышей дальневосточной мягкотелой черепахи из яиц, сообщает телеграм-канал «Комсомольский заповедник».
Работа проводилась в рамках научной программы «Редкая биота Нижнего Приамурья» с участием ФГБУ «Заповедное Приамурье» и научного сотрудника заповедника «Комсомольский» Вадима Бобровского.
В сентябре были обнаружены две новые кладки, а малыши, следуя инстинкту, направлялись к воде. Для наблюдения применили ловчие стаканчики вдоль кромки Амура: двух сеголеток поймали, взвесили, измерили, сфотографировали и отпустили обратно.
Полученные данные станут материалом для будущих научных публикаций. Все действия с краснокнижным видом проводились согласно разрешению Р027−00113−77/02135971 от 17.04.2025 года, сообщает заповедник «Комсомольский».