Фокус не прокатит: Адвокат ответил, освобождает ли клиническая смерть от пожизненного

В зарубежных судах такие доводы иногда пытались приводить. Например, в США был случай, когда заключённый с пожизненным сроком утверждал, что «умер» на несколько минут, и значит, «отсидел». Суд ему отказал, подчеркнув, что пожизненное наказание — это до естественной окончательной смерти.