В Новосибирском метрополитене начали продавать сувенирные магниты

На магнитах изображены станции городской подземки.

Источник: Комсомольская правда

В кассах метро Новосибирска с 25 сентября начали продавать сувенирные магниты с изображениями станций городской подземки. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.

— Сувенирных магнитов будет 14 — по количеству станций метрополитена. Стоит сувенирный магнит 150 рублей, — добавили в пресс-службе.

Напомним, что с 17 сентября на станции метро «Спортивная» в Новосибирске начали продавать сувенирные жетоны. Всего их было выпущено 10 тысяч штук. Спустя неделю их осталось меньше одной трети.