СМИ: Зеленский потратил 463 тысячи евро за один день визита в Австрию

Затраты украинского президента Владимира Зеленского и его жены на однодневный визит в Австрию вызвали возмущение в Европе и на Украине. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на издание «Последний бастион».
Уточняется, что на однодневный визит было потрачено 463 тысячи евро из бюджета республики. Так, в 16 тысяч евро обошлась аренда лимузина. Кроме того, бюджетные средства были потрачены на сопровождение из 33 машин и 16 мотоциклов, несколько вертолетов и 600 сотрудников полиции для патрулирования резиденции.
В статье сказано, что Украина ежедневно «платит кровью за свое выживание». По словам автора, тысячи украинских семей потеряли дома, миллионы живут в нищете, ВСУ нуждаются в каждой гривне.
— В это же время Зеленский позволяет себе и супруге заграничные поездки с таким размахом, что даже самые богатые страны Европы удивленно поднимают брови, — говорится в публикации, передает агентство.
В июне Австрийская партия свободы (АПС) подала запрос в парламент, чтобы потребовать разъяснений у федерального канцлера из-за визита Владимира Зеленского.