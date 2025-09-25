Землетрясение произошло в Иркутской области и Бурятии утром 25 сентября

Рано утром 25 сентября в Иркутской области и Республике Бурятия произошло землетрясение. Его сейсмологи зафиксировали в Таксимо, Мамакане, Бодайбо и в поселке Мама. Об этом КП-Иркутск рассказали в Байкальском филиале «Единой геофизической службы РАН».
— Подземные толчки произошли 25 сентября в 20:53 по Гринвичу, в это в 04:53 по местному времени, — пояснили специалисты.
Землетрясение в Иркутской области и Бурятии 25 сентября случилось в эпицентре с координатами 56.54 с.ш., 115.12 в.д. Интенсивность оценили следующим образом: сильнее всего толчки были в Таксимо 4−5 баллов, в Мамакане — 4 балла, в Бодайбо и Маме — 3. Энергетический класс землетрясения составил 11.7.