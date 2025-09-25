Землетрясение произошло в Иркутской области и Бурятии утром 25 сентября

Рано утром 25 сентября в Иркутской области и Республике Бурятия произошло землетрясение. Его сейсмологи зафиксировали в Таксимо, Мамакане, Бодайбо и в поселке Мама. Об этом КП-Иркутск рассказали в Байкальском филиале «Единой геофизической службы РАН».