Блогер Кац* объявлен в розыск на территории всех государств-членов Интерпола

Дополнительно суд уточнил, что, признанный иноагентом Максим Кац, уже был заочно осужден столичным судом в августе 2023 года к восьми годам лишения свободы по обвинению в распространении заведомо ложной информации о действиях российских Вооруженных сил. В судебных документах также указано, что федеральный и международный розыск блогер был объявлен еще в 2022 году — сразу после возбуждения уголовного дела. Согласно действующему законодательству, по вновь возбужденному делу ему грозит до двух лет лишения свободы за нарушение порядка деятельности иностранного агента.