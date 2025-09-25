Эксперт объяснил, почему прием иммуностимулирующих средств может навредить

Прием препаратов для поддержки иммунитета требует осторожного подхода. Особенно это касается средств с женьшенем, лимонником или родиолой розовой. Об этом KP.RU рассказал научный консультант по вопросам фармакологии Научно-образовательного центра прикладных химико-биологических исследований «Пермского национального исследовательского политехнического университета» Сергей Солодников.