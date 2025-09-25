Эксперт объяснил, почему прием иммуностимулирующих средств может навредить

Прием препаратов для поддержки иммунитета требует осторожного подхода. Особенно это касается средств с женьшенем, лимонником или родиолой розовой. Об этом KP.RU рассказал научный консультант по вопросам фармакологии Научно-образовательного центра прикладных химико-биологических исследований «Пермского национального исследовательского политехнического университета» Сергей Солодников.
-Принимать препараты для повышения иммунитета нужно с осторожностью. Например, иммуностимулирующие средства (с женьшенем, лимонником, родиолой розовой и др.) при длительном употреблении перенапрягают иммунную систему и истощают ее, — пояснил эксперт.
Чтобы поддерживать иммунитет безопасно, важно обратить внимание на привычный образ жизни. Достаточный сон, спокойствие, положительные эмоции и здоровое питание оказывают гораздо больше пользы, чем бесконтрольный прием препаратов.
— Поддерживать их помогают продукты, обладающие антимикробным и противовоспалительным действием, а также богатые витаминами и микроэлементами. К ним можно отнести зеленый чай, имбирь, кисломолочные продукты, мясо, рыбу, куриные яйца, — отметил специалист.
Не меньше важно пить достаточно воды, чтобы все процессы в организме проходили нормально, а защита справлялась с вирусами и бактериями.