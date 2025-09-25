Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Сочи открыли для самолётов спустя два часа

Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск самолётов в сочинском аэропорту. Исходя из сообщений пресс-службы ведомства, воздушная гавань оставалась закрыта в течение двух часов.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Сочи — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что пока воздушная гавань оставалась закрыта, на запасной аэродром направили два самолёта. Ограничительные меры применяли в целях безопасности.

Ранее стало известно о закрытом воздушном пространстве над датским городом Ольборг. Причиной стали несанкционированные полёты беспилотных летательных аппаратов. Полиция Северной Ютландии расследует инцидент.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.