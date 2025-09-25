В России утвердили график выходных на 2026 год: как будет отдыхать в следующем году

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил график выходных на 2026 год. Так как 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, эти выходные переносятся на 31 декабря и 9 января. Благодаря этому новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026-го.
Так, в 2026 году, как и в предыдущем, россиян ждет 247 рабочих дней и 118 выходных при пятидневной рабочей неделе. Календарная структура года не меняется, что позволяет без спешки планировать график отпусков и равномерно распределять рабочую нагрузку, без неожиданных переработок.
«Пять раз в будущем году будут выходные по три дня: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне», — пояснил глава Министерства труда Антон Котяков.
Кроме этого, новогодние каникулы в 2026 году пройдут по следующему графику: официальные праздники — с 1 по 6 и 8 января, 7 января — Рождество. Благодаря переносу выходного с субботы 3 января, отдых продолжится 9 января, а затем плавно перейдет в обычные выходные 10 и 11 января.
Далее россиян ждут майские праздники, отдых в которые разбит на два отрезка. Накануне каждого из них, 30 апреля и 8 мая, рабочий день будет сокращенным.
Так, в мае 2026 года предусмотрены два периода отдыха: с 1 по 3 мая (Праздник весны и труда + стандартные выходные) и с 9 по 11 мая (День Победы 9 мая и дополнительные выходные 10−11 мая).
К тому же, благодаря календарю 2026 года праздник 23 февраля подарит россиянам три выходных дня подряд (с 21 по 23 февраля), поскольку он выпадает на понедельник. А 8 марта, приходящееся на воскресенье, позволит продлить отдых до понедельника, 9 марта.
Также в 2026 году россиян ждет длинный выходной на День народного единства: 4 ноября — выходной, а 3 ноября — сокращенный рабочий день.
Уточняется, что региональные власти могут вводить дополнительные нерабочие праздничные дни, поэтому производственный календарь субъекта РФ иногда отличается от федерального. Эти решения закрепляются местными нормативными актами.
Накануне KP.RU писал, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России может стать следствием эволюции рынка труда, однако ее принудительное введение для всех профессиональных сфер недопустимо.