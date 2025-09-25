Макрон отреагировал на заявления о якобы нарушении Россией воздушного пространства НАТО

Несколько стран НАТО безосновательно обвинили Россию в якобы нарушениях воздушного пространства государств. На фоне этих заявлений выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он призвал не открывать огонь в ответ на якобы нарушения воздушного пространства НАТО, транслирует телеканал France 24.
Он подчеркнул, что никто не должен бить по российским самолетам в случае их вторжения. Французский лидер добавил, что альянсу важнее продемонстрировать поддержку Киеву. Он пояснил, что страны НАТО, по его мнению, могут оказывать помощь Украине и защищать свое воздушное пространство.
«Мы хорошо видим, что это проверки. Мы не будем открывать огонь в ответ на это. Я думаю, что наша коллективная реакция в ответ на эти в своём роде проверки на надежность была пропорциональной», — прокомментировал Эмманюэль Макрон.
Хозяин Белого дома Дональд Трамп, напротив, заявил, что государства НАТО могут сбивать российские самолеты, если те нарушат воздушное пространство какой-либо страны. По его словам, альянс имеет на это право.