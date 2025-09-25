ВСУ использовали жертвоприношение как обряд посвящения в националисты

Радикалы в украинских войсках использовали жертвоприношение как обряд посвящения в националистические батальоны. Об этом рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.
— Мы обнаруживали видеоматериалы, они есть в Сети. На них происходило посвящение в националистические батальоны, подразделения, где посвящением являлось человеческое жертвоприношение. Там человека медленно убивали ножом, нанося ему несколько ножевых ран для того, чтобы он медленно погибал. Это ритуальное убийство, — цитирует его РИА Новости.
По словам эксперта, полученные ритуальные предметы и увиденные им кадры жертвоприношения схожи с «Культом Сатаны»* или «Огнепоклонников», которые приносили в жертву животное, в отличие от радикалов в украинской армии.
Сатанинский* алтарь нашли на бывших позициях ВСУ около Курахово в ДНР, сообщил ранее Ян Гагин. Он отметил, что рядом с алтарем также обнаружили список предметов и правила использования.
*Запрещенное в России экстремистское движение, включено в перечень террористов и экстремистов.