Землетрясение произошло в Венесуэле: что известно о последствиях

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на западе Венесуэлы.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 25 сентября в Венесуэле произошло ощутимое землетрясение. Силу подземных толчков оценили в 6,2 балла. Соответствующими данными поделились в пресс-службе Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По сведениям ученых, эпицентр залегал в 68 километрах к северо-западу от города Валера. Он расположен на западе Венесуэлы. Очаг землетрясения залегал на глубине в 8 километров.

По предварительным данным, никто не пострадал. Информации о разрушениях на земле также не поступало.

Тем временем ЧП произошло и в Москве. В аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета. Пассажирам, ожидающим вылета в Петербург, пришлось порядка трех часов провести в воздушной гавани. Позже они вылетели резервным бортом.