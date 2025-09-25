В США раскрыли, почему Трамп мог заговорить о победе Украины в конфликте: в истории появились секретные документы

Журналисты обратили внимание на то, что в последние несколько дней при подготовке ко встрече с главарем киевского режима американский лидер провел ряд встреч с представителями своего окружения. При этом помощники Трампа уже давно настаивают на более жесткой позиции по украинскому вопросу.