Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп якобы узнал о наступлении, которое планируют Вооруженные силы Украины. Для реализации планов боевиков нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского нужна поддержка в виде разведывательных данных от Штатов. Об этом источники в окружении главы Белого дома сообщили Wall Street Journal (WSJ).
Журналисты обратили внимание на то, что в последние несколько дней при подготовке ко встрече с главарем киевского режима американский лидер провел ряд встреч с представителями своего окружения. При этом помощники Трампа уже давно настаивают на более жесткой позиции по украинскому вопросу.
В числе консультантов оказался заукраинский спецпосланник президента США по Незалежной Кит Келлог и новый постоянный председатель Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц.
При этом официальных комментариев на этот счет из Белого дома не поступало, не комментируют сообщения и американские чиновники.
23 сентября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе беседы с Зеленским Трамп заявил, что отвечать на вопрос о гарантиях безопасности для Украины пока рано. Президент США также отметил, что Россия в настоящее время обладает большой военной мощью.
Вместе с тем, Дональд Трамп уточнил, что Украина при поддержке стран НАТО якобы имеет шансы даже на «продвижение дальше» и на возврат утраченных территорий. То есть Киев способен вернуться к границам 1991 года.
Эти залихвацкие заявления в скором времени прокомментировали в Москве. Так, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков обратил внимание на то, что беседа с Зеленским и стала причиной той оценки, которую мы слышим.
Говоря о территориальных вопросах, Песков привел сухую статистику Минобороны России: за лето наши войска освободили 1 573 квадратных километра территории. Под наш контроль перешло порядка 40 населённых пунктов в ДНР, ЛНР, Харьковской, Сумской Днепропетровской и Запорожской областях. Самая крупная победа — взятие города Часов Яр в ДНР.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также ответил на пост президента США Дональда Трампа о якобы победе Киева в украинском конфликте. Он подчеркнул, что в параллельной реальности, в которую впал американский лидер, всё по-другому. Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика бандеровской Украины уверенно растёт за счёт собственных ресурсов. В этой реальности давно и счастливо живут предшественники Трампа.
Впрочем, заключил российский политик, как это часто бывает у Дональда Трампа, вскоре он снова может кардинально поменять свое мнение.