Все российские школы получили план действий при атаках дронов

Бугаев: российские школы получили план действий при атаках БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Все российские школы получили инструкции о порядке действий при атаках вражеских беспилотников. Об этом сообщил первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев в беседе с РИА Новости.

«В том числе конкретно разбирается вот этот кейс, связанный с атакой беспилотных летательных аппаратов… имеют соответствующие документы и алгоритмы действий», — пояснил Бугаев.

Уточняется, что в апреле 2024 года все школы и другие учебные заведения страны участвовали во всероссийских учениях на случай теракта и воздушной тревоги.

Накануне Бугаев рассказал, что в российских школах не планируется внедрять систему использования электронных учебников. Чиновник также подчеркнул незаменимость личного взаимодействия между педагогом и учащимся, поскольку оно подразумевает не только общение, но и передачу опыта и знаний от человека к человеку.

