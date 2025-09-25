Россиянам напомнили о важном налоге, который надо оплатить

Налогообложение процентов по банковским вкладам было введено в России с 2021 года, однако впервые граждане уплатили этот налог в 2024 году за доходы, полученные в 2023 году. Доходы за 2021−2022 годы были освобождены от уплаты по указу президента РФ. По данным ФНС, поступления от этого налога за 2023 год составили 111 миллиардов рублей.