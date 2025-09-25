Отец и сын: воспоминание с курсивом

Что человек может, то он и есть. О том, что обстоятельства, даже смерть, не победят достоинства. И о том, что человек — не остров. Он обитаем. Бочаров еще в 80-е годы прошлого века стал символом журналистской чести. Что он сделал в жизни? Он выиграл схватку. Он остался один на арене. И он победил. Общеизвестна притча. Человека спрашивают, что он успел в жизни? Посадил дерево, построил дом, вырастил сына. Применительно к Бочарову — еще написал книгу. Его книга «Русская рулетка» — мировой бестселлер. Издана в 30 странах. В любезном Отечестве вышла в прошлом году. И если подводить некоторые итоги к юбилейной дате, то все он сделать успел. И дерево посадил, и дом построил, и сына вырастил. Но мне почему-то кажется — я даже уверен, что самое главное в этом перечне — вырастить сына. Писателя Дмитрия Бакина (Бочарова), ушедшего от нас в возрасте за пятьдесят, сегодня называют в одном ряду с Фолк нером, Камю, Платоновым и Кундерой. Во Франции Бакин включен в «Антологию мировой прозы». Его книги выходили в Риме, Берлине, Лондоне. Переводились в Израиле. На русском языке издано четыре сборника Бакина. Не успел закончить повесть «Френсис Крейг, или Флирт с виселицей» и роман «От смерти к рождению». О чем пишет Бакин? Объяснить невозможно. Если коротко — он пишет о душе. Вот абзац из неоконченного романа. Герой рассказывает об отце. После работы, за двустворчатыми дверьми, отделявшими кухню от гостиной… часами просиживал отец. Перед собой он расстилал географическую карту, и глаза его вычерчивали возможные маршруты, заставляли двигаться полусогнутый, пожелтевший от веретенного масла палец [отец — фрезеровщик на заводе. — А. К.], и губы его безмолвно шевелились. Больше всего в жизни он хотел уехать, а потому пускал по карте только ему видимые поезда, уносившие единственного пассажира по маршрутам, на которых отсутствовал конечный пункт назначения…. Он мог на несколько секунд оторваться от карты, коротко взглянуть на меня, и тогда я улавливал в его глазах зловещий стальной блеск, присущий мокрой чешуе или крыльям крупной стрекозы, и я думал: этих глаз здесь нет, как и этого человека здесь нет; и думал: он так же далек отсюда, как самый далекий материк; потом думал: а утром вынужден будет… вытачивать металлические болванки. Отец Бакина на завод не шел. Он садился в «Боинг» и улетал в намеченную точку земного шара. Однажды двигатель самолета, на котором летел Бочаров, трижды загорался над Бермудским треугольником. Им трижды пришлось возвращаться. Бочаров долетел. Он летел на встречу с Мэри Хемингуэй. Бакин изобрел свой стилевой прием. Заметили? «И я думал; потом думал; и думал…». Ритмичный повтор одного глагола. Никто так не делал. Это не небрежность. Прием вызывает необъяснимую тревогу. Словно тебе нужно прыгнуть с обрыва.