Лавров: Швейцария утратила реноме нейтрального посредника

Лавров встретился с министром иностранных дел Швейцарии.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что в настоящее время Швейцария потеряла «реноме нейтрального посредника, заслуживающего доверие».

Комментарий прозвучал в ходе встречи с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.

«С российской стороны акцентирована утрата Швейцарией реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника. Отмечено, что проводимая властями Конфедерации недружественная политика в отношении РФ не может не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в МИД рассказали, что Лавров и Кассис говорили о деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе «в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации» в следующем году. Лавров рассказал об оценке РФ «причин удручающего положения дел в ОБСЕ, а также деградации её роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества».

Встреча Лаврова и Кассиса состоялась в рамках недели высокого уровня ГА Организации Объединённых Наций.

Ранее сообщалось, что Лавров оценил переговоры с госсекретарём Соединённых Штатов Марко Рубио большим пальцем вверх.

