Лавров: Швейцария утратила реноме нейтрального посредника

Кроме того, в МИД рассказали, что Лавров и Кассис говорили о деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе «в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации» в следующем году. Лавров рассказал об оценке РФ «причин удручающего положения дел в ОБСЕ, а также деградации её роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества».