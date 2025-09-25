Лавров: Швейцария утратила реноме нейтрального посредника

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что в настоящее время Швейцария потеряла «реноме нейтрального посредника, заслуживающего доверие».
Комментарий прозвучал в ходе встречи с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.
«С российской стороны акцентирована утрата Швейцарией реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника. Отмечено, что проводимая властями Конфедерации недружественная политика в отношении РФ не может не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, в МИД рассказали, что Лавров и Кассис говорили о деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе «в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации» в следующем году. Лавров рассказал об оценке РФ «причин удручающего положения дел в ОБСЕ, а также деградации её роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества».
Встреча Лаврова и Кассиса состоялась в рамках недели высокого уровня ГА Организации Объединённых Наций.
Ранее сообщалось, что Лавров оценил переговоры с госсекретарём Соединённых Штатов Марко Рубио большим пальцем вверх.