Пугачев на новый лад

— Мысль о создании этого спектакля возникла у меня достаточно давно. Я совершенно случайно наткнулся на аудиоспектакль «Анна Снегина» и «Пугачев». И был поражен стилем Сергея Есенина и музыкальным оформлением. Некоторые моменты, с их пугающей лексикой, даже вызвали у меня страх, но именно эта эмоция больше всего и зацепила меня в этом материале. Я многократно переслушивал его и в итоге полностью проникся этой историей. Выучил наизусть всю поэму, но на вступительных экзаменах читал монолог Хлопуши и сцену бегства калмыков. С первой попытки мне удалось поступить в театральный институт. Несколько раз я предлагал этот материал для постановки. Именно эта поэма вдохновила меня на актерскую деятельность. В 2019 году вместе с коллегами мы сняли тизер к этому спектаклю, планируя создать моноспектакль, — отметил Илья Долгих.