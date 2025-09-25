Пугачев на новый лад

25 сентября исполняется 100 лет со дня последнего выступления Сергея Есенина в Москве. К этой дате театр «МоноЛик» представил спектакль-исследование «Кабаре Пугачев» по произведению поэта.
На небольшой сцене развернулась крестьянская война. Несмотря на то что все роли исполняли два артиста — Сергей Иванов и Илья Долгих, у зрителя создавалось ощущение, что прямо сейчас перед ним происходят события 250-летней давности.
— В 2021 году мы с женой, Екатериной Лагутенковой, загорелись мыслью об организации собственного камерного театра, специализирующегося на моноспектаклях. Нашей целью было обрести творческую свободу и независимость в выборе репертуара. Мы хотели самостоятельно, за счет личных средств, воплощать в жизнь интересующие нас проекты и оценивать их востребованность у публики, — рассказал художественный руководитель театра Сергей Иванов.
К тому моменту супруги имели в своем активе постановку «Спасти камер-юнкера Пушкина». Однако вскоре стало очевидно, что театр не может функционировать, имея в репертуаре всего один спектакль. Начались поиски новых идей. Судьбоносной стала встреча с Ильей Долгих на совместном проекте, где он предложил осуществить постановку «Пугачев».
— Мысль о создании этого спектакля возникла у меня достаточно давно. Я совершенно случайно наткнулся на аудиоспектакль «Анна Снегина» и «Пугачев». И был поражен стилем Сергея Есенина и музыкальным оформлением. Некоторые моменты, с их пугающей лексикой, даже вызвали у меня страх, но именно эта эмоция больше всего и зацепила меня в этом материале. Я многократно переслушивал его и в итоге полностью проникся этой историей. Выучил наизусть всю поэму, но на вступительных экзаменах читал монолог Хлопуши и сцену бегства калмыков. С первой попытки мне удалось поступить в театральный институт. Несколько раз я предлагал этот материал для постановки. Именно эта поэма вдохновила меня на актерскую деятельность. В 2019 году вместе с коллегами мы сняли тизер к этому спектаклю, планируя создать моноспектакль, — отметил Илья Долгих.
Создать аудиовизуальный ряд помогла художница Екатерина Лагутенкова. Благодаря ей на сцене появились многие вещи, подчеркивающие интерьер того времени.
— Первые версии спектакля мы репетировали у меня дома, — поделился Сергей Иванов. — Было решено не просто читать поэму как стихотворение, но и добавить различные звуки. Сначала это были какие-то свистульки и бубен, но по мере подготовки спектакля начали добавляться другие инструменты и предметы, например железные бочки.
— Они случайно появились на сцене, где мы проводили читку, а у нас с собой были барабанные палочки. Мы решили интегрировать эти бочки в наш спектакль, создав больше шумов, — отметил Долгих.
Шоу «Кабаре Пугачев» заявлено как спектакль-исследование.
— Этому есть объяснение. Сергей Есенин писал свою поэму, основываясь на «Истории Пугачевского бунта», а мы делаем свою современную версию, исследуя текст автора. Мы переводим мысли и чувства поэта в наши дни, сохраняя оригинальный текст и есенинский слог. Это спектакль для тех, кто готов окунуться в историю, чтобы понять свое настоящее, — отметил Иванов.
Есенин писал эту поэму в несвойственной ему манере, используя слова, которые не совсем соотносятся с его образными стихотворениями о природе. Но именно поэтому «Пугачев» так цепляет каждого зрителя, который заново открывает для себя поэта. Авторы спектакля наглядно показывают, что любой бунт беспощаден и бессмысленен.
СПРАВКА.
Поэма Сергея Есенина «Пугачев» впервые была опубликована в 1921 году с посвящением Анатолию Мариенгофу. В ней говорится о крестьянской войне 1773−1775 годов под предводительством Емельяна Пугачева, который выдавал себя за императора Петра III. Он вдохновляется идеей о крестьянской свободе и поднимает восстание, но, несмотря на начальный успех, в итоге терпит поражение. Поэма стала своего рода откликом на события начала XX века, отражая идею народного бунта и показывая Пугачева как символ борьбы. Стиль Есенина в этой работе сочетает в себе фольклорные элементы и лирические образы с «разбойничьим» языком.