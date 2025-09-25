Ричмонд
В аэропорту Сочи сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ночью 25 сентября в аэропорту Сочи ввели временные ограничения, они действовали 2 часа.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Сочи временно прекращал работу ночью 25 сентября. Меры приняли в целях обеспечения безопасности перелетов. К 04:00 ограничения сняли. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.

Меры безопасности действовали в течение двух часов. За это время на запасные аэродромы «ушли» два борта, говорится в сообщении. В Росавиации подчеркнули, что безопасность полетов является приоритетом.

«Аэропорт СОЧИ. СНЯТЫ ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в материале.

На пляжах Сочи днем 24 сентября прозвучало предупреждение о возможной опасности. Администрация города объявила о потенциальной угрозе атаки безэкипажных катеров. Жители и отдыхающие экстренно покинули городскую набережную и пляжи.