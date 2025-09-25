В поселке Молодежном под Иркутском благоустроили сквер

В поселке Молодёжном Иркутского района благоустроили сквер возле спортивно-культурного центра. Местная жительница обратились в администрацию президента России и уточнила, что лавочки пришли в негодность. Это важно исправить, ведь в учреждении проходят культурные события, и жителям необходимо удобство. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона.
— Для сквера изготовили в едином стиле и установили 10 скамеек, обновили декоративные опоры освещения, провели санитарную обрезку деревьев и кустарников, — сообщил заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Дмитрий Касьяненко.
Женщина, которая обратилась за помощью к властям, приняла участие в приёмке выполненных работ.