В поселке Молодежном под Иркутском благоустроили сквер

На территории установили 10 скамеек, обновили декоративные опоры освещения, провели санитарную обрезку деревьев.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В поселке Молодёжном Иркутского района благоустроили сквер возле спортивно-культурного центра. Местная жительница обратились в администрацию президента России и уточнила, что лавочки пришли в негодность. Это важно исправить, ведь в учреждении проходят культурные события, и жителям необходимо удобство. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Для сквера изготовили в едином стиле и установили 10 скамеек, обновили декоративные опоры освещения, провели санитарную обрезку деревьев и кустарников, — сообщил заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Дмитрий Касьяненко.

Женщина, которая обратилась за помощью к властям, приняла участие в приёмке выполненных работ.