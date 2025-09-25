В центре Владивостока на три дня ограничат продажу алкоголя из-за праздничных мероприятий

Во Владивостоке введут временные ограничения на продажу алкоголя в связи с проведением праздничных мероприятий, которые пройдут с 26 по 28 сентября. В это время в городе состоятся такие масштабные события, как День тигра (6+), фестиваль «Приморские муссоны» (6+), первый фестиваль духовых оркестров «Тихоокеанские марши» (6+) и соревнования беспилотников «Гонка дронов» (16+), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Как пояснили в управлении развития предпринимательства и потребительского рынка городской администрации, запрет на реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции действует на территории в радиусе 100 метров от мест проведения праздничных мероприятий. Ограничение вступает в силу за час до начала событий, действует на протяжении их проведения и сохраняется ещё час после завершения.
Данные меры предусмотрены законом Приморского края от 02.12.2009 № 536-КЗ «О регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции».
«В случае несоблюдения закона нарушители могут быть привлечены к административной ответственности», — подчеркнули в управлении.