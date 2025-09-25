В центре Владивостока на три дня ограничат продажу алкоголя из-за праздничных мероприятий

Во Владивостоке введут временные ограничения на продажу алкоголя в связи с проведением праздничных мероприятий, которые пройдут с 26 по 28 сентября. В это время в городе состоятся такие масштабные события, как День тигра (6+), фестиваль «Приморские муссоны» (6+), первый фестиваль духовых оркестров «Тихоокеанские марши» (6+) и соревнования беспилотников «Гонка дронов» (16+), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.