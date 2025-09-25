Липовой об атаке Новороссийска: Киев провоцирует РФ на радикальный ответ

«Удары по мирному населению Новороссийска в очередной раз подтверждают: началась агония киевского режима. Подобными атаками Украина всячески провоцирует Россию и НАТО, провоцирует Америку с целью расширить географию конфликта, втянуть в него другие государства, а сама стремится при этом отойти в сторону и уйти от ответственности за совершенные преступления», — сказал Липовой.