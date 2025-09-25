Ричмонд
Липовой об атаке Новороссийска: Киев провоцирует РФ на радикальный ответ

Удары по мирному населению Новороссийска в очередной раз подтверждают: началась агония киевского режима. Подобными атаками ВСУ всячески провоцирует РФ на радикальный ответ.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим осуществляет удары по гражданским объектам, чтобы спровоцировать Россию на более радикальные ответные меры и таким образом расширить географию конфликта, втянув в него страны НАТО.

Об этом aif.ru заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, комментируя атаку ВСУ на Новороссийск.

«Удары по мирному населению Новороссийска в очередной раз подтверждают: началась агония киевского режима. Подобными атаками Украина всячески провоцирует Россию и НАТО, провоцирует Америку с целью расширить географию конфликта, втянуть в него другие государства, а сама стремится при этом отойти в сторону и уйти от ответственности за совершенные преступления», — сказал Липовой.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил aif.ru, что для ответа на удар по Новороссийску применят более мощное оружие, чем прежде.

24 сентября в результате атаки украинских беспилотников на центр Новороссийска пострадали мирные жители, есть погибшие и получившие ранения. Кроме того, жителей и гостей Сочи попросили покинуть пляжи и набережные из-за объявленной угрозы атаки безэкипажных катеров.

