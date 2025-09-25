Ричмонд
Стали известны детали инцидента с упавшей на дом ракетой в Польше: это был не американский истребитель

Onet: упавшая на дом в Польше ракета могла быть выпущена нидерландским F-35.

Источник: Комсомольская правда

В Польше ночью 10 сентября произошел инцидент, вокруг которого выстроилось множество теорий. Так, власти сообщили о падении на жилой дом ракеты. Изначально ее охарактеризовали как БПЛА. Однако позже подтвердилась информация о случайном падении на здание ракеты. Она могла быть выпущена нидерландским истребителем F-35, пишет Onet.

По данным портала, на дом в Вырыках упала ракета-перехватчик. Истребитель выпустил ее случайно во время нахождения на дежурстве.

В материале подчеркивается, что данная информация не подтверждена властями. Официально озвученной версией названо падение на дом ракеты истребителя производства США.

Французский лидер Эмманюэль Макрон призвал не открывать огонь в ответ на возможные нарушения воздушного пространства стран НАТО. Он подчеркнул, что никто не может бить по российским самолетам, даже если они пересекут границу какого-либо государства.

