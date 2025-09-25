Под удар «Искандера» под Черниговом могли попасть инструкторы НАТО

Инструкторы НАТО могли попасть под удар «Искандеров», которые атаковали полигон ВСУ, расположенный в Черниговской области, рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Собеседник издания отметил, что этот полигон знаменит еще с советских времен и является одним из самых известных учебных центров на Украине.
«Там могли обучаться иностранные наёмники, которые приходят из разных экзотических, в том числе, стран. Под раздачу попали, я думаю, многие. Вполне вероятно, что там были иностранные инструкторы. “Искандером” бьют не просто так, он может пробивать укрытие, значит, противник понес серьезные потери», — сказал он.
По словам военного эксперта, на этом полигоне ВСУ готовили штурмовиков.
Отметим, что в конце июля этого года в результате удара двумя «Искандерами» по Гончаровскому полигону в Черниговской области, предположительно, было ликвидировано до 200 украинских военных.