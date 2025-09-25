Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под удар «Искандера» под Черниговом могли попасть инструкторы НАТО

На полигоне в Черниговской области, по которому ВС РФ ударили двумя ракетами «Искандер», могли находиться иностранные наемники и инструкторы НАТО. По словам офицера Дандыкина, противник понес серьезные потери.

Источник: Аргументы и факты

Инструкторы НАТО могли попасть под удар «Искандеров», которые атаковали полигон ВСУ, расположенный в Черниговской области, рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Собеседник издания отметил, что этот полигон знаменит еще с советских времен и является одним из самых известных учебных центров на Украине.

«Там могли обучаться иностранные наёмники, которые приходят из разных экзотических, в том числе, стран. Под раздачу попали, я думаю, многие. Вполне вероятно, что там были иностранные инструкторы. “Искандером” бьют не просто так, он может пробивать укрытие, значит, противник понес серьезные потери», — сказал он.

По словам военного эксперта, на этом полигоне ВСУ готовили штурмовиков.

Отметим, что в конце июля этого года в результате удара двумя «Искандерами» по Гончаровскому полигону в Черниговской области, предположительно, было ликвидировано до 200 украинских военных.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше