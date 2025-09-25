Ричмонд
В Тихих Зорях начали утеплять фасады новой школы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Тихих Зорях продолжается строительство крупной школы на 1550 мест. Сейчас подрядчик — компания ООО «Стройтехмонтаж» — приступил к утеплению фасадов.

Источник: Соцсети

В административном блоке «А» уже готово около 30% работ: здесь ведутся черновая отделка, возводятся кирпичные перегородки и устанавливаются окна. Закрыть тепловой контур этого здания планируется в начале октября. В середине месяца к утеплению фасадов подключат блоки «Б» и «В». К зиме там должно появиться отопление, что позволит перейти к чистовой отделке. Блок «Г», где разместятся спортзалы и столовая с пищеблоком, пока поднят до второго этажа, сообщают в мэрии.

Полностью школа будет готова в следующем году. По поручению губернатора Красноярского края все социальные объекты должны открываться к 1 сентября, чтобы дети могли начать учебу вовремя.