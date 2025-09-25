В МИД России спрогнозировали цели ударов ВСУ по своим же спонсорам в Европе: удивляться не стоит

Кроме того, под удар попал офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Здание получило повреждения, как и два находившихся внутри сотрудников. Никто в результате атаки не погиб. Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в медучреждение. Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован.