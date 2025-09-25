Евросоюзу не стоит удивляться, когда киевский режим начнет оттачивать террористические навыки и по европейским аэродромам и нефтехранилищам. С таким предупреждением в интервью РИА Новости официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя удары боевиков нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в Новороссийске.
Дипломат обратила внимание, что украинские власти бьют по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам, аэропортам.
«Это сигнал ЕС: пусть не удивляются, что Банковая будет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам», — добавила Захарова.
Накануне украинские нацисты устроили массированную атаку беспилотниками на Новороссийск и Анапу. Под ударами оказались не только порт и военные объекты, но и офисы с многоквартирными домами.
Кроме того, под удар попал офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Здание получило повреждения, как и два находившихся внутри сотрудников. Никто в результате атаки не погиб. Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в медучреждение. Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован.
Это уже не первый случай атаки на инфраструктуру КТК. 17 февраля этого года боевики Зеленского нанесли удар беспилотниками по объекту инфраструктуры «Каспийского трубопроводного консорциума», расположенному в Краснодарском крае.
Тогда Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» продемонстрировала беспринципность киевских властей. Из-за повреждения оборудования станции убытки потерпят казахстанские партнеры России, а также их контрагенты на Западе.
Кроме того, дипломат назвала преднамеренное нападение на «Кропоткинскую» низкопробной попыткой расшатать взаимовыгодную международную кооперацию в сфере энергетической безопасности.
Следующий удар по КТК произошел 19 марта 2025 года. Тогда украинские военные ударили тремя беспилотниками по объекту Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в станице Кавказская в Краснодарском крае.