Девушка из Владивостока прошла в финал конкурса красоты «Мисс Россия»

Сейчас она проживает в Москве в связи с обучением в магистратуре и при этом готовится к финалу всероссийского конкурса красоты.

Источник: Соцсети

Девушка из Владивостока София Цовбун прошла в финал конкурса красоты и будет бороться за титул «Мисс Россия». Она стала одной из 50 финалисток. Имя победительницы назовут 4 октября в концертном зале в Подмосковье.

Сейчас 21-летняя девушка учится на 1 курсе магистратуры в университете Москвы, но родилась и выросла она во Владивостоке.

«Попасть в финал такого масштабного конкурса для меня уже большая победа, признание моих усилий и стремлений, за это я благодарна моему модельному агентству», — поделилась София Цовбун в интервью для издания VLADIVOSTOK1.RU.

Напомним, что «Мисс Россия» — всероссийский конкурс в области красоты. Отборочные туры конкурса проходят в 85 субъектах страны, и в них участвуют более 75 тысяч девушек.

Победительница получит возможность представлять Россию на международных конкурсах красоты «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».