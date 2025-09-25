Девушка из Владивостока прошла в финал конкурса красоты «Мисс Россия»

Девушка из Владивостока София Цовбун прошла в финал конкурса красоты и будет бороться за титул «Мисс Россия». Она стала одной из 50 финалисток. Имя победительницы назовут 4 октября в концертном зале в Подмосковье.
Сейчас 21-летняя девушка учится на 1 курсе магистратуры в университете Москвы, но родилась и выросла она во Владивостоке.
«Попасть в финал такого масштабного конкурса для меня уже большая победа, признание моих усилий и стремлений, за это я благодарна моему модельному агентству», — поделилась София Цовбун в интервью для издания VLADIVOSTOK1.RU.
Напомним, что «Мисс Россия» — всероссийский конкурс в области красоты. Отборочные туры конкурса проходят в 85 субъектах страны, и в них участвуют более 75 тысяч девушек.
Победительница получит возможность представлять Россию на международных конкурсах красоты «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».