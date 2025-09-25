Ричмонд
В Минздраве сообщили о смерти женщины, столкнувшейся с медведем на Камчатке

В больнице скончалась пострадавшая от нападения медведя на Камчатке.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 25 сентября, в Петропавловске-Камчатском медведь напал на женщину. Ее доставили в больницу. В медицинском учреждении пострадавшая скончалась от травм, несовместимых с жизнью. Об этом сообщили в региональном Минздраве, пишет РИА Новости.

В Министерстве выразили соболезнования близким женщины. Врачи сделали всё возможное для ее спасения, однако полученные травмы оказались слишком серьезными.

На Камчатке в связи с участившимися случаями нападения медведей на людей усилили меры безопасности. Животное представляло прямую угрозу для жизни жителей региона. Его пришлось ликвидировать. Дружинники продолжают осматривать южный район Петропавловска-Камчатского, чтобы убедиться в безопасности жителей. Специалисты напомнили, что подходить к диким животным запрещено.