В Минздраве сообщили о смерти женщины, столкнувшейся с медведем на Камчатке

В четверг, 25 сентября, в Петропавловске-Камчатском медведь напал на женщину. Ее доставили в больницу. В медицинском учреждении пострадавшая скончалась от травм, несовместимых с жизнью. Об этом сообщили в региональном Минздраве, пишет РИА Новости.
В Министерстве выразили соболезнования близким женщины. Врачи сделали всё возможное для ее спасения, однако полученные травмы оказались слишком серьезными.
На Камчатке в связи с участившимися случаями нападения медведей на людей усилили меры безопасности. Животное представляло прямую угрозу для жизни жителей региона. Его пришлось ликвидировать. Дружинники продолжают осматривать южный район Петропавловска-Камчатского, чтобы убедиться в безопасности жителей. Специалисты напомнили, что подходить к диким животным запрещено.