В Минздраве сообщили о смерти женщины, столкнувшейся с медведем на Камчатке

В четверг, 25 сентября, в Петропавловске-Камчатском медведь напал на женщину. Ее доставили в больницу. В медицинском учреждении пострадавшая скончалась от травм, несовместимых с жизнью. Об этом сообщили в региональном Минздраве, пишет РИА Новости.