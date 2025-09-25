Мать обвиняемого в мошенничестве против Газманова объявили в розыск

Мать Геворка Саркисяна, который обвиняется в мошенничестве в отношении российского певца Олега Газманова, объявлена в розыск, следует из соответствующий судебных материалов.
«Саргсян Дина объявлена в розыск по части 4 статьи 159 УК РФ», — говорится в документе.
В материалах уточняется, что Дина Саркисян является матерью Геворка Саркисяна.
Напомним, стало известно, что Саркисян познакомился с семьёй Газманова примерно в 2016 году, назвал себя крупным бизнесменом и вошёл в доверие. В 2019 году предложил он вложить деньги в проект детских парков. Артист передал Саркисяну все свои сбережения.
Ранее сообщалось, что Саркисян заключён под стражу. Возбуждено четыре уголовных дела.