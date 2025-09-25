В Новосибирске стартовал третий этап подачи тепла в жилые дома

Основной этап стартовал 19 сентября и продлится до 1 октября: в четыре очереди будут подключены все многоквартирные дома города. Так, уже 22 сентября отопление поступит в жилые дома на улицах Блюхера, Выставочной, части Ватутина и Геодезической, а также в районе ТЭЦ-2 — на улицах Фабричной, Кубановской, Прибрежной, Владимировской и прилегающих кварталах.