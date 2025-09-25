В Новосибирске стартовал третий этап подачи тепла в жилые дома

В Новосибирске начался плановый запуск отопления. По информации пресс-службы «СГК-Новосибирск», подключение потребителей проводится поэтапно в шесть стадий.
С 17 по 19 сентября первыми тепло получили социальные объекты — больницы, поликлиники и детские сады.
Основной этап стартовал 19 сентября и продлится до 1 октября: в четыре очереди будут подключены все многоквартирные дома города. Так, уже 22 сентября отопление поступит в жилые дома на улицах Блюхера, Выставочной, части Ватутина и Геодезической, а также в районе ТЭЦ-2 — на улицах Фабричной, Кубановской, Прибрежной, Владимировской и прилегающих кварталах.
Тепло также получат дома на улицах Связистов, Фасадной, Филатова, в Затулинском жилмассиве по ул. Петухова и ряде других районов: Народной, Краснодонских переулках, Дениса Давыдова, Олеко Дундича, Залесского, Ипподромской, Земнухова, Кочубея, Д. Ковальчук, Мясниковой и Декоративный питомник.
В список вошли и другие адреса — Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Ключ-Камышенское плато, Лежена, Куприна, Есенина, Красина, Национальная, Трикотажная, Комбинатская, Промышленная, Ползунова, проспект Дзержинского, Федосеева, район Сельхозинститута, Алейская и Светлая.
После подключения управляющим компаниям потребуется время на регулировку систем внутри зданий. Все работы планируется завершить до 1 октября.
Заключительный этап намечен на