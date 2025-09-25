Специалист рассказала, как влияет картофель фри на развитие онкологии

Картофель фри — это один из самых популярных видов быстрого питания в мире. Вот только качество его приготовления может очень сильно отразиться на здоровье. Так, пережаренный картофель фри может спровоцировать развитие онкологии. Об этом рассказала нутрициолог Наталья Чаевская в беседе в NEWS.ru.