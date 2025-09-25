Ричмонд
Специалист рассказала, как влияет картофель фри на развитие онкологии

Нутрициолог Чаевская: зажаренный до коричневого цвета картофель фри опасен.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Картофель фри — это один из самых популярных видов быстрого питания в мире. Вот только качество его приготовления может очень сильно отразиться на здоровье. Так, пережаренный картофель фри может спровоцировать развитие онкологии. Об этом рассказала нутрициолог Наталья Чаевская в беседе в NEWS.ru.

— Технология приготовления проста: очистка и нарезка картофеля, замачивание для удаления крахмала и обжаривание на масле. Если вы готовите фри дома, важно не покупать полуфабрикаты с консервантами и следить за качеством масла, — уточнила специалист.

Этот продукт не рекомендуется к частому и обильному потреблению. Важно помнить, что для продления срока годности и придания более красивого вида, некоторые заведения общественного питания могут использовать консерванты.