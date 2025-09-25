Во Владивостоке готовят к асфальтированию дорогу к кёрлинг-центру

Дорога будет рассчитана на движение автомобилей со скоростью до 30 км/ч. Планируется, что по ней смогут курсировать автобусы, что улучшит транспортную доступность для посетителей спортивного объекта и туристов, в том числе для тех, кто посещает Нагорный парк. В перспективе рассматривается возможность запуска маршрутного пассажирского сообщения или специальных шаттлов.