Во Владивостоке готовят к асфальтированию дорогу к кёрлинг-центру

Проезд к кёрлинг-центру во Владивостоке готовят к асфальтированию. Администрация города сообщила, что подрядчик завершил комплекс подготовительных работ и ведёт активные работы для укладки асфальта на новом двухполосном участке дороги протяжённостью около 500 метров. Речь идёт о проезде, соединяющем кёрлинг-центр с улицей Шилкинской и перекрёстком улиц Тюменская и Тунгусская. По плану работы должны завершиться до конца октября.
Заказчик — администрация Владивостока, генеральный подрядчик — компания «СпецСу», которая также занимается земляными работами и устройством подпорных стен. Вдоль дороги предусмотрены пешеходные зоны, обустроят тротуары, проведут освещение и озеленение, а также установят малые архитектурные формы. Благодаря этому объект станет удобен и для автомобилистов, и для пешеходов.
Инициатива строительства новой дороги связана с необходимостью обеспечить высокий уровень инфраструктуры вокруг кёрлинг-центра, созданного за счёт федеральных средств в рамках концессионного соглашения. Глава города Константин Шестаков, ранее посетивший объект, отметил важность благоустройства прилегающей территории и создание комфортных условий для посетителей и жителей.
Дорога будет рассчитана на движение автомобилей со скоростью до 30 км/ч. Планируется, что по ней смогут курсировать автобусы, что улучшит транспортную доступность для посетителей спортивного объекта и туристов, в том числе для тех, кто посещает Нагорный парк. В перспективе рассматривается возможность запуска маршрутного пассажирского сообщения или специальных шаттлов.
Обеспечение транспортной доступности к кёрлинг-центру и Нагорному парку является частью более масштабной программы развития городской среды, направленной на создание комфортных условий для передвижения горожан и туристов, а также повышение привлекательности города как места для занятий спортом и активного отдыха.
Реализация этих работ контролируется управлением дорог администрации Владивостока, учитывая все современные требования к качеству и безопасности дорожного строительства.
На сегодня работы по созданию новой автомобильной дороги для кёрлинг-центра идут с высокой степенью готовности — более 70%, что позволяет ожидать сдачу объекта в срок, в октябре 2025 года.