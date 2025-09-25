В числе подземного десанта РФ были освобождавшие Комсомольское в Чечне

Среди разработчиков и участников операций «Труба», также известных под названием «Поток», были военные, освобождавшие село Комсомольское в Чеченской Республике в 2000 году. Об этом рассказал военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алёхин.
Ранее в Минобороны РФ заявили об успешности тактики подземного десанта в Купянске. Российские бойцы пробирались на окраины города по газовой трубе. Подобную тактику ВС РФ использовали при освобождении Авдеевки и Суджи.
«С участниками этой операции я знаком со времен Второй чеченской кампании, когда во время освобождения населенного пункта Комсомольское в марте 2000 года боевики прорвались в горах и вышли на равнину в селении Комсомольское. Вот оттуда этих ребят я знаю, они непосредственно разрабатывали эту операцию “Поток” и непосредственно участвовали в ней», — сказал Алехин.
Военный эксперт добавил, что сейчас не время раскрывать какие-либо иные подробности об этих операциях.
Бои за Комсомольское — одно из ключевых событий Второй чеченской войны, ставшее последней крупной битвой в этой войне. Бои за предгорное село Комсомольское Урус-Мартановского района Чеченской Республики шли в период с 5 по 20 марта 2000 года.