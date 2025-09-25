Сыртланов: ВСУ деморализованы после вылазки подземного десанта в Купянске

«Наши военные используют любые возможности для деморализации противника, в том числе в его тылу. И как показывают последние события, у наших бойцов это неплохо получается. Подобные операции деморализуют и шокируют противника, а после потери им территории приводят в ярость», — сказал Сыртланов.