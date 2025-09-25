Ричмонд
Сыртланов: ВСУ деморализованы после вылазки подземного десанта в Купянске

Российские войска успешно применили тактику подземных переходов для проникновения на территорию противника в районе Купянска, что привело к деморализации ВСУ, заявил полковник.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины оказались деморализованы после появления из-под земли подземного десанта РФ на окраинах Купянска Харьковской области. Об этом сообщил член президиума организации «Офицеры России», участник боевых действий, полковник Тимур Сыртланов.

Ранее в Минобороны РФ заявили об успешности тактики подземного десанта в Купянске. Российские бойцы пробирались на окраины города по газовой трубе.

«Наши военные используют любые возможности для деморализации противника, в том числе в его тылу. И как показывают последние события, у наших бойцов это неплохо получается. Подобные операции деморализуют и шокируют противника, а после потери им территории приводят в ярость», — сказал Сыртланов.

Полковник добавил, что такие операции, как «Труба», несут в себе определенные риски.

«По сути, наши бойцы идут в неизвестность. Трубы и другие подземные коммуникации используются для таких яростных и сумасшедших атак. Так и дойдем до победы», — заключил Сыртланов.