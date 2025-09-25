Руководитель пермского телецентра покинул должность после 27 лет работы

Господин Терещенко работал в отрасли телевидения и радиовещания с 1985 года, последовательно занимал должности заместителя начальника, главного инженера, начальника, директора Пермского областного радиотелевизионного передающего центра. В 1998 году он был назначен руководителем ФГУП «ВГТРК» — «Пермский ОРТПЦ», в 2011 году возглавил филиал РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр».