Стала известна причина смерти «заслуженного Деда Мороза Кубани» Трифонова

«Валерий Павлович был уже год как на заслуженом отдыхе. К сожалению мы с ним мало общались лично, больше по телефону. Он болел, но несмотря на болезнь. не терял оптимизма. Для нас всех его уход стала полной неожиданностью», — поделился он.