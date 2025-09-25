Ричмонд
Стала известна причина смерти «заслуженного Деда Мороза Кубани» Трифонова

Краснодарский артист Валерий Трифонов, который стал «заслуженным Дедом Морозом Кубани» перед смертью долгое время болел. он скончался 23 сентября на 79-ом году жизни.

Источник: Аргументы и факты

Заслуженный артист Краснодарского края Валерий Трифонов умер на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Как рассказал aif.ru его коллега Виктор Плужников, актер около года уже не работал.

«Валерий Павлович был уже год как на заслуженом отдыхе. К сожалению мы с ним мало общались лично, больше по телефону. Он болел, но несмотря на болезнь. не терял оптимизма. Для нас всех его уход стала полной неожиданностью», — поделился он.

По словам коллег Трифонова, он был «заслуженным Дедом Морозом Кубани». Именно по образу этого сказочного волшебника актера запомнили несколько поколений краснодарских зрителей.

«Он пытался уделить внимание каждому ребенку, делал это искренне, с душой, мы его называли всегда “заслуженный Дед Мороз Кубани”», — поделилась коллега Трифонова Инга Аничкина.

Валерий Трифонов скончался 23 сентября. Прощание с ним пройдет 26 сентября во Дворце искусств «Премьера».