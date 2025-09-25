Строительство ещё одного долгостроя завершается в Хабаровске

— Вопрос решения проблем обманутых дольщиков находится под постоянным контролем как Президента нашей страны Владимира Путина, так и губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Отмечу, что правительство активно работает над различными инициативами, в том числе привлекает надежных застройщиков, которые способны качественно и в срок завершить свои проекты. И мы продолжим активно взаимодействовать с федеральными властями и дольщиками, чтобы найти оптимальные пути решения возникающих проблем, ввести в эксплуатацию жилье и передать людям, — отметил заместитель председателя правительства края по вопросам строительства Алексей Колеватых.