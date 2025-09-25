Строительство ещё одного долгостроя завершается в Хабаровске

Хабаровчане, вложившиеся более 15 лет назад в квартал «Эдельвейс», наконец-то могут готовиться к переезду: бывший недострой, а ныне жилой комплекс «Аккорд», находится на завершающей стадии строительства. Обманутые дольщики ЖК получат ключи от новых квартир уже в следующем году, сообщает ИА AmurMedia.
Алексей Колеватых — о долгостроях, строительном кластере и «приманках» для инвесторов.
— Вопрос решения проблем обманутых дольщиков находится под постоянным контролем как Президента нашей страны Владимира Путина, так и губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Отмечу, что правительство активно работает над различными инициативами, в том числе привлекает надежных застройщиков, которые способны качественно и в срок завершить свои проекты. И мы продолжим активно взаимодействовать с федеральными властями и дольщиками, чтобы найти оптимальные пути решения возникающих проблем, ввести в эксплуатацию жилье и передать людям, — отметил заместитель председателя правительства края по вопросам строительства Алексей Колеватых.
ЖК «Эдельвейс» внесли в реестр проблемных объектов после банкротства его застройщика — ООО «Востокстройсервис» в 2009 году. Объект был законсервирован, и долгое время никаких работ здесь не велось. Однако в конце 2021 года за проект достройки жилого комплекса взялась компания из Сибири — Alfa Development.
— «Аккорд» стал самым трудным испытанием за всю историю нашей компании. А ведь у нас большой опыт — строим больше 16 лет, работаем сразу в шести регионах России, — рассказал сооснователь девелоперской компании Алексей Чудаков.
После прохождения всех необходимых процедур было разработано новое архитектурное решение, которое воплотилось в современный проект двух комфортабельных жилых домов.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, в настоящее время в первом из двух 25-этажных зданий комплекса продолжаются фасадные работы и монтаж окон. Внутри завершают электроснабжение и занимаются предчистовой отделкой. Во втором жилом доме ведётся утепление стен и монтаж оконных блоков, а также бетонирование. Оба здания подключают к инженерным сетям — водопроводу и теплоснабжению.